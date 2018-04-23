Оппозиция Армении победила. Серж Саргсян ушел с поста
Премьер-министр Армении Серж Саргсян, избранный на этот пост парламентом 17 апреля, подал в отставку, признав правду оппозиции.
Серж Саргсян заявил, что он ошибся в своем решении. По его словам, оппозиционер Никол Пашинян был прав в том, что ему следует уйти с поста премьер-министра.
Политик пожелал Армении мира, гармонии и толерантности.
Генеральная прокуратура Армении 22 апреля подтвердила задержание оппозиционных депутатов парламента страны Никола Пашиняна, Арарата Мирзояна и Сасуна Микаеляна за незаконное проведение собраний, но в понедельник днем они были отпущены из СИЗО, передает ТАСС.
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