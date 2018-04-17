Оппозиция Армении объявила «бархатную революцию» в стране
Лидер оппозиционного движения, депутат парламента Армении Никол Пашинян заявил о создавшейся в республике революционной ситуации, и окрестил ее «бархатной».
По всей республике проходят акции протеста, забастовки, блокируются улицы против вступления на пост премьера Армении экс-президента Сержа Саргсяна.
В данный момент все силовые структуры собраны у здания парламента, где выступает Серж Саргсян.
В своем слове он заявил о переходе страны на парламентскую форму правления, сообщает Interfax.
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