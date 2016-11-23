«Оппозиционный блок» Украины требует отставки главы Минкульта за слова о Донбассе

Постановление об отстранении от должности министра культуры Украины Евгения Нищука внесено на рассмотрение депутатов Верховной рады представителем фракции «Оппозиционный блок» Александром Вилкулом.

«Сегодня Александр Вилкул внес в Верховную раду постановление о снятии Нищука с поста министра культуры», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы фракции.

- Данные слова – прямое оскорбление миллионов граждан Украины, которых опять фактически относят ко второму сорту, - заявил Вилкул.

Ранее Нищук в эфире украинского телеканала ICTV заявил буквально следующее: «Культура может воспитывать и формировать общество. И эта ситуация, которая сложилась на востоке и юге страны, - это пропасть сознания. Более того, когда мы так много говорили о генетике в Запорожье, в Донбассе, - это же города завезенные, нет там генетики».

По утверждению «Оппозиционного блока», аналогично Нищуку высказывается и глава Рады Андрей Парубий.

«Несколько месяцев назад он заявил о том, что восток Украины заселен миллионами привезенных людей, и поэтому не стоит прислушиваться к голосу жителей восточной Украины», - отметили в блоке.