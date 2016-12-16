«Оппозиционный блок» требует на 10 лет заморозить ассоциацию Украины и ЕС

Экономическая часть Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом не может быть выполнена без возобновления партнерских отношений со странами Содружества и странами БРИКС, поэтому необходимо заморозить эту часть договоренностей на десять лет. Такое заявление сделал глава так называемого «оппозиционного правительства» Борис Колесников.

- Без возобновления экономических отношений со странами содружества и странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР - ИФ) у Украины не может быть никакой экономики. Ее и сегодня уже нет. Поэтому мы будем требовать от власти как минимум десятилетней заморозки экономической части ассоциации с ЕС. Это ляжет в наш антикризисный план, который мы презентуем в третьей декаде января. Этот план даст ответы на вопросы достижения мира в Украине, развития экономики и социальной политики, - цитирует «Интерфакс» выступление Колесникова на заседании «оппозиционного правительства» в Киеве.

По словам Колесникова, европейцы не хотят видеть Украину в составе Евросоюза, а Голландия четко обозначила свою позицию по этому вопросу на референдуме.

Глава оппозиционного правительства Украины подчеркнул также, что единственный вывод, который сделали работавшие в стране представители Союза европейских аудиторов, это то, что более коррумпированного государства в мире не существует.