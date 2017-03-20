Оппозиционера Навального облили в Барнауле зеленкой

Оппозиционер Алексей Навальный был облит неизвестными зеленкой перед открытием своего штаба в Барнауле.

Сотрудники штаба уже написали заявление в полицию. Они утверждают, что располагают видеозаписью, на которой виден номер автомобиля злоумышленников. Сам Навальный отнесся к ситуации с юмором.

«Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма «Маска». Классно. Даже зубы зеленые!», - цитирует портал «Санкт-Петербург.ру» запись из его Twitter.

Навальный намерен побороться за пост президента РФ в 2018 году. С этой целью он открывает штабы в российских городах. Кроме того, он анонсировал проведение в конце месяца акций за отставку главы правительства Дмитрия Медведева.