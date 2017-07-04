Оппозиционер Вячеслав Мальцев спешно покинул Россию
Оппозиционер Вячеслав Мальцев отбыл из страны на неопределенный срок после возбуждения в отношении него уголовного дела.
Пока место своего пребывания оппозиционер не раскрывает, отмечает ТАСС.
Вячеслав Мальцев обвиняется в организации экстремистского сообщества в России.
В июне он был арестован на 10 суток за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции на несанкционированной акции в Москве.
В марте по этой же причине он также провел 15 суток в камере.
Вячеслав Мальцев — российский 53-летний политический и общественный деятель оппозиционных взглядов.
Трижды избирался депутатом Саратовской областной думы. В 2016 году — кандидат в депутаты Государственной думы Российской Федерации от партии «ПАРНАС».
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