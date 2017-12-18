Оппозиционер Илья Яшин подал в суд на Сергея Собянина

Председатель политического совета движения «Солидарность» и глава Красносельского округа оппозиционер Илья Яшин будет судиться с мэром Москвы Сергеем Собяниным по причине того, что столичные власти мешают проведению районного праздника «День свободных выборов».

Илья Яшин отмечает, что создавая препоны, власть Москвы нарушает права органов местного самоуправления.

Совет депутатов Красносельского округа Москвы назначил праздник в Лермонтовском сквере на 24 декабря.

На мероприятии организаторы намерены рассказывать о гарантированных Конституцией избирательных правах и провести запись желающих работать наблюдателями на президентских выборах.

Сообщается о возможном участии на празднике Дмитрия Гудкова и Алексея Навального.

Оппозиционер заявил, что считает давление со стороны прокуратуры и мэрии противозаконным, а потому намерен обратиться в суд, передает Kommersant.