Оппозиционер Дадин потребовал пять миллионов за незаконное преследование
Ильдар Дадин подал в суд МО иск о компенсации в размере пяти миллионов рубле за незаконное преследование.
Адвокат Дадина Ксения Костромина уточнила, что ее клиент требует возместить ему вред, причиненный незаконным привлечением к уголовное ответственности, содержанием под домашним арестом и под стражей, передает ТАСС.
Ранее Дадин был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Позднее приговор был смягчен, а затем отменен. Верховный суд признал за активистом право на реабилитацию.
Следующая новость Неизвестный расстрелял людей в приемной УФСБ в Хабаровске
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии