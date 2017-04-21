Оппозиционер Дадин потребовал пять миллионов за незаконное преследование

Ильдар Дадин подал в суд МО иск о компенсации в размере пяти миллионов рубле за незаконное преследование.

Адвокат Дадина Ксения Костромина уточнила, что ее клиент требует возместить ему вред, причиненный незаконным привлечением к уголовное ответственности, содержанием под домашним арестом и под стражей, передает ТАСС.

Ранее Дадин был осужден по статье о неоднократных нарушениях на митингах. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Позднее приговор был смягчен, а затем отменен. Верховный суд признал за активистом право на реабилитацию.