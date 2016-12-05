Оппозиционер Дадин этапирован в другой регион

Оппозиционер Ильдар Дадин, жаловавшийся на пытки и плохое обращение, этапирован из Карелии в другой регион, сообщил пресс-секретарь УФСИН региона Виталий Фефелов.

Он пояснил, что УФСИН не имеет права раскрывать информацию, куда был переведен заключенный, однако родственники получат уведомление о прибытии осужденного к месту отбывания наказания не позднее 10 дней со дня его прибытия.

Адвокат Дадина Николай Зборошенко подтвердил информацию о его переводе, отметив, что предписание ЕСПЧ снова не исполнено, права осужденного продолжают нарушаться.

Басманный суд Москвы 7 декабря 2015 года признал Дадина виновным в нарушении порядка пикетирования. Таким образом, он стал единственным в России осужденным по статье 212.1 УК РФ, получив наказание в виде трех лет заключения в колонии общего режима. Позже срок был уменьшен на полгода.

1 ноября жена Дадина Анастасия Зотова обвинила сотрудников колонии в избиении и пытках заключенных в колонии. Это заявление вызвало широкий общественный резонанс. В УФСИН заявили, что заявления Дадина о применении к нему пыток со стороны персонала сегежской колонии в ходе служебной проверки подтверждения не нашли, сообщает «Интерфакс».

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