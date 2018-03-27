Гид опозорился с долгами по ЖКХ на границе с Китаем
Российская женщина-гид не смогла вывезти группу туристов в Китай из-за проблем с долгами по ЖКХ.
Пересечь границу жительнице Братска не удалось, поскольку судебные приставы ограничили ее в праве выезда за пределы РФ.
Сумма долгов гида значилась немногим выше 20 тысяч рублей.
Туристическая группа в составе 10 человек ожидала снятия временного ограничения на выезд за пределы России своего гида на пограничном контроле два дня, пока платеж был зафиксирован – женщина оплатила долг в тот же день, передает «Сибирские новости».
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