Гид опозорился с долгами по ЖКХ на границе с Китаем

Российская женщина-гид не смогла вывезти группу туристов в Китай из-за проблем с долгами по ЖКХ.

Пересечь границу жительнице Братска не удалось, поскольку судебные приставы ограничили ее в праве выезда за пределы РФ.

Сумма долгов гида значилась немногим выше 20 тысяч рублей.

Туристическая группа в составе 10 человек ожидала снятия временного ограничения на выезд за пределы России своего гида на пограничном контроле два дня, пока платеж был зафиксирован – женщина оплатила долг в тот же день, передает «Сибирские новости».