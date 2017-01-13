Опознаны свыше 70 погибших в катастрофе Ту-154

По ДНК-экспертизе установлены личности более 70 погибших в результате крушения самолета Ту-154 Минобороны России.

В числе опознанных жертв трагедии экипаж самолета, включая его командира, художественный руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов, девять представителей СМИ, руководитель Департамента культуры Минобороны Антон Губанков, сообщает РИА ФедералПресс.

Эксперты продолжают работу по идентификации останков.

Ранее сообщалось, что была опознана глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (известная как доктор Лиза), похороны которой пройдут 16 января на Новодевичьем кладбище.