Опознание тел погибших в авиакатастрофе под Сочи будет проходить в Москве

Министерство транспорта РФ объявило, что опознание тел погибших при крушении Ту-154 будет организовано в Москве.

Кроме того, в столице будет организована психологическая помощь для родных и близких погибших, сообщает "Интерфакс". Всего на борту упавшего самолета находилось 92 человека. Борт Минобороны РФ следовал в Сирию.

В самолете находились члены ансамбля Александрова, девять журналистов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Пока спасателям удалось извлечь из Черного моря 12 тел погибших. 26 декабря в России объявлен день траура.