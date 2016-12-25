Опознание тел погибших в авиакатастрофе под Сочи будет проходить в Москве
Министерство транспорта РФ объявило, что опознание тел погибших при крушении Ту-154 будет организовано в Москве.
Кроме того, в столице будет организована психологическая помощь для родных и близких погибших, сообщает "Интерфакс". Всего на борту упавшего самолета находилось 92 человека. Борт Минобороны РФ следовал в Сирию.
В самолете находились члены ансамбля Александрова, девять журналистов и глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка. Пока спасателям удалось извлечь из Черного моря 12 тел погибших. 26 декабря в России объявлен день траура.
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