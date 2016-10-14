Ополченцы ДНР сообщили подробности о сбитом вертолете ВСУ

Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин подтердил, что накануне ополченцы сбили украинский военный вертолет. Это произошло в воздушном пространстве, закрытом для полетов.

"Мы лишний раз показали, что мы отвечаем за свои слова и, если это угрожает жизни наших военнослужащих, делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал представитель Минобороны ДНР.

Накануне глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что ополченцы в Донбассе сбили вертолет вооруженных сил Украины, который пытался атаковать их, напоминает «Интерфакс».