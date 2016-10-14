Ополченцы ДНР сообщили подробности о сбитом вертолете ВСУ
Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин подтердил, что накануне ополченцы сбили украинский военный вертолет. Это произошло в воздушном пространстве, закрытом для полетов.
"Мы лишний раз показали, что мы отвечаем за свои слова и, если это угрожает жизни наших военнослужащих, делаем все, чтобы этого не произошло", - сказал представитель Минобороны ДНР.
Накануне глава ДНР Александр Захарченко сообщил, что ополченцы в Донбассе сбили вертолет вооруженных сил Украины, который пытался атаковать их, напоминает «Интерфакс».
Следующая новость Россия направила запрос в США о передаче летчика Ярошенко
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии