Ополченцы ДНР «открестились» от подрыва автомобиля СБУ
Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополченцев к подрыву автомобиля с сотрудниками службы безопасности Украины.
По его мнению, машина с украинскими силовиками, скорее всего, просто наехала на взрывное устройство.
«Если же это и был подрыв, то, скорее всего, это внутренние разборки», - отметил Басурин, подчеркнув, что ополченцы ДНР не устраивают теракты в качестве мести, в отличие от Украины.
Ранее под Краматорском подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ и контрразведки. В результате происшествия погиб полковник СБУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести, сообщает Life.
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