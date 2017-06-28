Ополченцы ДНР «открестились» от подрыва автомобиля СБУ

Представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин опроверг причастность ополченцев к подрыву автомобиля с сотрудниками службы безопасности Украины.

По его мнению, машина с украинскими силовиками, скорее всего, просто наехала на взрывное устройство.

«Если же это и был подрыв, то, скорее всего, это внутренние разборки», - отметил Басурин, подчеркнув, что ополченцы ДНР не устраивают теракты в качестве мести, в отличие от Украины.

Ранее под Краматорском подорвался автомобиль с сотрудниками СБУ и контрразведки. В результате происшествия погиб полковник СБУ, еще трое получили ранения различной степени тяжести, сообщает Life.