Ополченцы ДНР остановили атаку ВСУ
Ополченцам ДНР удалось остановить атаку ВСУ на юге республики. Представитель министерства обороны ДНР сообщил о десяти убитых украинских военных.
Сегодня утром украинские силовики численностью до одной роты перешли в атаку на юге Донецкой народной республики.
После отражения атаки украинские военные продолжили обстрел позиций из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, сообщает РИА Новости.
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