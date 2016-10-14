Ополченцы ДНР остановили атаку ВСУ

Ополченцам ДНР удалось остановить атаку ВСУ на юге республики. Представитель министерства обороны ДНР сообщил о десяти убитых украинских военных.

Сегодня утром украинские силовики численностью до одной роты перешли в атаку на юге Донецкой народной республики.

После отражения атаки украинские военные продолжили обстрел позиций из минометов калибром 120 и 82 миллиметра, сообщает РИА Новости.