Ополченцы Донбасса рассказали о развязанных «Азовом» боях под Авдеевкой

В ДНР рассказали об ожесточенных боях под Авдеевкой, которые развязали бойцы националистического батальона «Азов».

- По непроверенным данным, развязал вчера ситуацию «Азов». По наблюдениям моих командиров на передовой — парни на чем-то жестко сидят. Это не удивительно — и раньше находили на их позициях много разного «веселья», - рассказал интернет-изданию «Русская весна» бывший командир донецкой Альфы и батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Собеседник издания отказался сообщить о реальных потерях украинской стороны, назвав происходящее «пиковой формой традиционных для этого участка локальных столкновений».

- Ничего не указывает на подготовку к проведению крупномасштабной операции, но разошлись не на шутку. То, что прилетает по мирным районам, считаю высшей формой скотства — лезет нутро. Вампирам крови захотелось: долго не давали команду «фас» — истосковались, а теперь под шумок наверстывают. Думаю, пару дней еще может лихорадить, так что советую воздержаться от поездок в районы, близкие к напряженным участкам, без острой необходимости. Сегодня, например, прилетело на Ясиноватский машзавод, чего не было с четырнадцатого года. Попало в кузнечный цех. Господь отвел от беды — никого на тот момент не было. Будьте бдительны, - сказал Ходаковский.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о как минимум 20 погибших бойцах ВСУ и не менее 40 раненых. Причем большинство этих потерь украинская армия понесла в результате удара минометного подразделения ВСУ по своим же.

Одновременно ополчение ДНР отбило атаку на свои позиции под Ясиноватой. Здесь потери ВСУ составили 10 человек убитыми и 15 ранеными.

Новости по теме
Теги:
Места: Украина, ДНР
Следующая новость Прокуратура Вашингтона оспорит в суде миграционные указы Трампа

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО