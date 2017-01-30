Ополченцы Донбасса рассказали о развязанных «Азовом» боях под Авдеевкой

В ДНР рассказали об ожесточенных боях под Авдеевкой, которые развязали бойцы националистического батальона «Азов».

- По непроверенным данным, развязал вчера ситуацию «Азов». По наблюдениям моих командиров на передовой — парни на чем-то жестко сидят. Это не удивительно — и раньше находили на их позициях много разного «веселья», - рассказал интернет-изданию «Русская весна» бывший командир донецкой Альфы и батальона «Восток» Александр Ходаковский.

Собеседник издания отказался сообщить о реальных потерях украинской стороны, назвав происходящее «пиковой формой традиционных для этого участка локальных столкновений».

- Ничего не указывает на подготовку к проведению крупномасштабной операции, но разошлись не на шутку. То, что прилетает по мирным районам, считаю высшей формой скотства — лезет нутро. Вампирам крови захотелось: долго не давали команду «фас» — истосковались, а теперь под шумок наверстывают. Думаю, пару дней еще может лихорадить, так что советую воздержаться от поездок в районы, близкие к напряженным участкам, без острой необходимости. Сегодня, например, прилетело на Ясиноватский машзавод, чего не было с четырнадцатого года. Попало в кузнечный цех. Господь отвел от беды — никого на тот момент не было. Будьте бдительны, - сказал Ходаковский.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о как минимум 20 погибших бойцах ВСУ и не менее 40 раненых. Причем большинство этих потерь украинская армия понесла в результате удара минометного подразделения ВСУ по своим же.

Одновременно ополчение ДНР отбило атаку на свои позиции под Ясиноватой. Здесь потери ВСУ составили 10 человек убитыми и 15 ранеными.