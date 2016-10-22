Ополчение обвиняет Киев в ночных обстрелах
Представители Луганской народной республики обвинили киевских силовиков в трех обстрелах, сообщает Луганский информационный центр.
Стрельба вела по району села Калиново из минометов калибром 82 мм, станковых противотанковых гранатометов СПГ и автоматических станковых гранатометов АГС.
Ополчению ЛНР удалось избежать потерь.
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