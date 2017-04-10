Опиумный мак могут разрешить выращивать в РФ

Минпромторг собирается легализовать выращивание опиумного мака для производства обезболивающих.

Как уточняется в материале газеты «Известия», в настоящее время все медицинские препараты, содержащие наркотические вещества, изготавливаются только из импортного сырья.

В ведомстве подчеркнули, что выращивание опиумного мака будет разрешено исключительно в промышленных целях, для личного использования мак по-прежнему будет запрещен.

«В РФ зарегистрированы 13 опийных лекарственных препаратов (девять из них включены в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов), которые производятся федеральными государственными унитарными предприятиями из импортируемых активных фармацевтических субстанций. В мире рынок опийных субстанций представлен 10 иностранными компаниями», — рассказал представитель Минпромторга газете.

В России сейчас разрешено культивирование наркосодержащих растений для использования в научных, учебных целях и в интересах экспертной деятельности. На культивирование растений в промышленных целях действует запрет.

Источник «Известий», принимавший участие в обсуждении поправок, рассказал, что представители главного управления по контролю за оборотом наркотиков при МВД не поддержали инициативу, отметив, что для производства лекарств с содержанием наркотических веществ достаточно объема изъятых из незаконного оборота наркотиков. Более того, уже существует практика их переработки в медицинские препараты.

Культивирование «опийных» сортов мака было запрещено в 1987 году решением Совета министров СССР.

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