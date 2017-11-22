Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака

Оперный певец Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни от онкологического заболевания – опухоли мозга.

Диагноз певцу был поставлен в июне 2015 года, тогда артист на два месяца отменил выступления.

После этого он прошел несколько курсов химиотерапии в одном из онкологических центров Лондона.

25 августа 2015 года в Нью-Йорке на сцене Метрополитен-опера состоялось выступление певца, но в декабре состояние здоровья снова ухудшилось, сообщает Kommersant.

Дмитрий Хворостовский широкую известность он получил в 1989 году после победы на Международном конкурсе вокалистов «Певец мира» в Кардиффе (Великобритания).

В 1995 году Дмитрий Хворостовский был удостоен звания Народный артист России.

Он был награжден орденами Александра Невского (2015) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2017).

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