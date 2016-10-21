Операция Сирии обнажила недостатки российской военной техники

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что операция в Сирии дала возможность обнаружить и устранить отдельные недостатки российской военной техники, сообщает «Интерфакс».

- В ходе применения военной техники в Сирийской Арабской Республике был выявлен ряд конструктивных и производственных недостатков, - цитирует Шойгу «Интерфакс».

Сегодня проходит Единый день приемки военной техники. В ходе него рассмотрят меры по повышению надежности машин.

Российская военная операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года. Боевая авиация РФ поддерживает наземные операции сирийской армии.