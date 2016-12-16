Операция по освобождению Алеппо полностью завершена

Правительственные войска Сирии полностью завершили операцию по освобождению от боевиков восточных кварталов Алеппо. Об этом сообщил российский Центр по примирению враждующих сторон.

«Операция сирийской армии по освобождению подконтрольных боевикам восточных кварталов Алеппо завершена. Сирийские правительственные войска ликвидируют отдельные очаги сопротивления радикалов», — цитирует текст сообщения РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что при эвакуации из города боевиков и членов их семей автобусы были обстреляны засевшими в укреплениях террористами, не пожелавшими сложить оружие.