Операционную систему «Linux 8» адаптировали для России

В России доступна для скачивания новая версия бесплатной операционной системы «Simply Linux 8».

Как утверждают разработчики, одно из самых заметных изменений в новом релизе — переход с браузера «Firefox» на «Chromium».

Дистрибутив, предназначенный для работы, как дома, так и в офисе, позиционируется как простой в установке и использовании. Для простых пользователей версия совершенно бесплатна.

В комплекте с системой идет около 30 программ для выполнения разнообразных повседневных задач, таких как работа с текстами, таблицами, презентациями, архивами, фотографиями, видеофайлами и прочее. Также возможна работа в интернете и просмотр почты.

Антивирус в комплект не входит. По версии авторов, в нем просто нет необходимости, так как система прекрасно защищена самими разработчиками.

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