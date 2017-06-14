Операторы связи смогут проверять сведения об абоненте
Нелегальные сим-карты, распространяемые на улицах российских городов, скоро уйдут в прошлое.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с нелегальным распространением сим-карт из-за угрозы общественной безопасности.
Согласно проекту закона, операторы связи будут получать персональные данные сотрудников компаний без подтверждения их согласия, так как пользователи корпоративных услуг сотовой связи в настоящее время не заключают с оператором контракты напрямую и не передают ему данных.
Кроме того, операторы связи смогут проверять сведения об абоненте.
В пояснительной записке говорится, что законопроект направлен на борьбу с фиктивными паспортными данными при заключении договоров о предоставлении услуг мобильной связи, сообщает «Интерфакс».
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