Операторы связи в РФ наткнулись на угрозу безнадежной конкуренции с мессенджерами

В прошлом году в России существенно выросло использование бесплатными коммуникационными сервисами. Из-за этого спрос на SMS от российских операторов резко снизился. Эксперты прогнозируют, что мессенджеры со временем окончательно нивелируют актуальность «классических» сервисов отечественных операторов, включая голосовую связь.

По словам партнера Deloitte Антона Шульги, еще недавно мессенджеры и email не имели большого проникновения на российском рынке коммуникаций. Но ситуация резко поменялась — мессенджеры показали очень большой прирост в этом году. «Эти каналы коммуникации будут составлять существенную конкуренцию услугам операторов», - цитирует эксперта «Коммерсантъ».

По данным опроса компании Deloitte, в 2016 году WhatsApp стал одним из самых популярных приложений в России, им пользовались 49% респондентов. На смартфонах чаще использовали только «ВКонтакте» (57%) и личный email (64%). Приложением Skype пользовались 38% респондентов, Odnoklassniki — 35%, Instagram, как и рабочим email,— 30%.