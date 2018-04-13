Операторы начнут блокировку Telegram с 16 апреля

Операторы связи и интернет-провайдеры начнут блокировку мессенджера Telegram в понедельник, 16 апреля.

«Роскомнадзор направит адреса Telegram в выгрузку для операторов связи на блокировку мессенджера в понедельник», - сказал источник «Интерфакса».

Ранее Таганский суд Москвы удовлетворит требование Роскомнадзора о блокировке доступа к мессенджеру Telegram на территории России.

Вместе с тем суд решил, что ограничение может быть снято в случае, если Telegram предоставит ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

В свою очередь представители Telegram заявляли о невозможности исполнить требования предоставить ФСБ данные.