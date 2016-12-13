Оперативники провели обыски фанатов ЦСКА

Сотрудники уголовного розыска провели обыски у болельщиков футбольного клуба ЦСКА в рамках дела о хулиганстве после матча с московским клубом «Спартак».

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, фанаты порвали сетку между секторами, за что было возбуждено уголовное дело по статье 214 УК РФ («Вандализм»).

Позднее статья была переквалифицирована на ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Собеседник агентства отметил, что в ходе следствия экстремистской составляющей в действиях футбольных болельщиков выявлено не было.

Полицейские пытаются установить тех, кто непосредственно причастен к факту хулиганства на стадионе, чтобы привлечь их к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.