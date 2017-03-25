ОПЕК не высказал претензий к России из-за медленного снижения нефтедобычи
Руководство Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) не имеет претензий к России относительно сокращения темпов добычи нефти.
Об этом рассказал генсек картеля Муххамед Баркиндо, который прилетел в Кувейт на заседание мониторингового комитета, обеспечивающего контроль за соблюдением договоренностей.
Баркиндо отметил: «Нет никаких споров по этому поводу».
Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех выразил недовольство тем, что Россия слишком медленно сокращает добычу нефти по ранее достигнутым договоренностям, сообщает ТАСС.
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