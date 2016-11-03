ОПЕК выразила уверенность в итоговом решении заморозить объемы добычи нефти

В конечном итоге страны-производители нефти договорятся об ограничении объемов добычи, принципиальная договоренность о чем была достигнута на неофициальной встрече в Алжире в сентябре 2016 года. Об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в газете Wall Street Journal.

«Мы сохраняем крайне оптимистичный настрой по поводу того, что алжирское соглашение будет дополнено четкими, решительными действиями всех стран-производителей», - цитирует ТАСС текст заявления ОПЕК.

Организация также критически оценила работу аналитиков нефтяного рынка, которые предрекают снижение котировок, поскольку ОПЕК не может найти согласия.

«На протяжении лет мы видели, что прогнозы аналитиков были крайне неточными. Многие из них не смогли понять, что сила ОПЕК заключается в ее глобальном охвате и ее многообразии», - говорится в документе.

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