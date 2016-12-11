ОПЕК и одиннадцать стран сокращают добычу нефти

ОПЕК и 11 стран во главе с Россией по итогам переговоров, состоявшихся накануне в Вене, пришли к решению о совместных действиях по стабилизации рынка нефти, сократив добычу почти на 1,8 миллиона баррелей в сутки.

По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, соглашение ускорит стабилизацию ситуации на рынках, снизит волатильность, даст возможность привлечь инвестиции и обеспечит стабильное развитие нефтяной отрасли.

При этом он отметил, что не стоит обращать внимания на наращивание добычи сланцевой нефти в США. Ранее ОПЕК договорилась о сокращении своей добычи на 1,2 миллиона баррелей в день — до 32,5 миллиона.

Страны, не входящие в организацию, согласовали сокращение своей добычи суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки. Россия сократит добычу на 300 тысяч баррелей.

По словам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, сбалансированную цену определит сам рынок. Об этом сообщает «РИА Новости».