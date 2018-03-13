Опасные розы из Кении задержаны в «Домодедово»
Партия роз из Кении была задержана в Московском аэропорту «Домодедово» сотрудниками управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
Экспертиза выявила на срезах цветов карантинный объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс.
Уточняется, что карантинный объект, обнаруженный на розах, находится в жизнеспособном состоянии.
В соответствии с фитосанитарным законодательством зараженные цветы были уничтожены, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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