Опасные розы из Кении задержаны в «Домодедово»

Партия роз из Кении была задержана в Московском аэропорту «Домодедово» сотрудниками управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Экспертиза выявила на срезах цветов карантинный объект - западный (калифорнийский) цветочный трипс.

Уточняется, что карантинный объект, обнаруженный на розах, находится в жизнеспособном состоянии.

В соответствии с фитосанитарным законодательством зараженные цветы были уничтожены, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».