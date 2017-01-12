МИД РФ опасается цензуры при публикации итогов следствия по крушению МН17 на Украине

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила опасение по поводу того, что реальные итоги расследования катастрофы малайзийского Boeing МН17 летом 2014 года на Украине будут подвергнуты цензуре и не станут достоянием широкой общественности.

- С момента трагедии на протяжении более чем двух лет мы говорили о том, что очень важные фрагменты обломков самолета так и не были вывезены для работы на ними следственной группой. Теперь это выяснили в том числе и журналисты страны, которая взяла на себя основную работу по этому следствию. Есть опасения, что эта информация так и не дойдет до широкой общественности Нидерландов и Европы, потому что эти материалы могут быть цензурированы. Такие опасения есть, и надеюсь, что это не произойдет, - цитирует Захарову ТАСС.

Таким образом глава департамента информации и печати МИД РФ прокомментировала сообщение о том, что правоохранительные органы Нидерландов изъяли у двух голландских журналистов материалы, собранные на месте крушения пассажирского самолета в Донбассе.

- В данном эпизоде явно просматривается чрезмерная нервозность официальной Гааги к любым свидетельствам - а их становится все больше - несостоятельности работы следственной группы, - подчеркнула Захарова.

Она также заявила, что голландские журналисты выполняют свой профессиональный долг, однако власти страны готовы надеть на них «сдерживающие повязки», так как деятельность следственной группы может быть признана не вполне эффективной.