67 онлайн-магазинов Украины заражены вредоносным кодом

На Украине 67 онлайн-магазинов заражены вирусом, который помогает хакерам украсть данные платежных карт пользователей. Об этом сказано в исследовании голландского разработчика Виллема Де Гроота, сообщает «Дни 24»

По сообщению разработчика, хакеры ввели вирус в 5925 онлайн-магазинов, из которых 67 находятся на Украине. Закладка на сервере онлайн-магазина перехватывает данные платежной карты во время их внесения пользователем в текстовое поле в браузере. В этом случае покупателя не защищает шифрование по протоколу HTTPS. данные перехватываются до шифрования.