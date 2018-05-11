Онлайн-кондитера социальных сетей обложили налогами

Сотрудники налоговой службы предъявили кондитеру из Твери декларацию о доходах после его торговли выпечкой в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram».

Налоговики сделали контрольную закупку у производителя кондитерских изделий, проживающего в Пролетарском районе города, а после – нагрянули за заказом уже с документами.

В итоге кондитер как физическое лицо предоставил декларации о доходах за два налоговых периода с указанием суммы дохода, сообщает РИА Новости.

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