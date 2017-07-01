Онлайн-кинотеатры начали работать по новому закону
В России начал действовать закон, регулирующий работу аудиовизуальных ресурсов, в том числе онлайн-кинотеатров.
Документ размещен на сайте Роскомнадзора. Согласно закону, владельцам онлайн-кинотеатров запрещено распространять информацию, которая «содержит публичные призывы к осуществлению террористической деятельности».
Также иностранцы не могут владеть более чем 20% ресурсов, чья ежедневная аудитория составляет свыше 100 тысяч человек по всей стране или порядка 20 тысяч в одном субъекте России. Онлайн кинотеатры также должны пройти регистрацию в реестре Роскомнадзора, пишет РБК.
Законопроект был принят Госдумой в середине апреля. В начале мая закон одобрил президент России Владимир Путин.
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