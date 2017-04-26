Онколог института имени Герцена в Москве заставлял пациентов платить за бесплатное лечение

Ведущий онколог института имени Герцена в Москве обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, онколог Вадим Алексеев заставлял онкобольных платить за лечение, которое является бесплатным.

Алексеев, вместе с двумя сотрудницами администрации института, которые оформляли фиктивные договоры, получил от пациентов до 20 миллионов рублей.

Вдова одного из пациентов рассказала, что в институт имени Герцена год назад поступил ее супруг Григорий Пидручный с диагнозом рак кишечника. На приеме Алексеев сразу сообщил пациенту, что квот на бесплатное лечение нет, но согласился лечить на платной основе. После того, как деньги были отданы, больного положили в обычное отделение, однако мужчине не провели курс химиотерапии, не поставили катетер и не сделали операцию. Врачи сообщали, что показаний для этого нет, а через неделю выписали онкобольного, который скончался через пять дней.

По данным Life, вдова подала на врачей заявление в полицию, чтобы выяснить, почему не помогли ее мужу, а в ходе доследственной проверки стало известно о мошенничестве медиков. Следователи установили, что больных заставляли оплачивать лечение, на которое выделяются деньги из фонда ОМС – под предлогом отсутствия квот онкобольных посылали в отделение платных услуг института, где с ними заключали договор на оказание платной медпомощи. Однако договор составлялся уже не от имени института, а от имени частной клиники «Аско-мед».

Мошенники лечили больных на деньги из фонда ОМС, а остальные суммы оставляли себе.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере, совершенное в составе группы», сообщает «Федерал пресс».