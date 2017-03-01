Онищенко предложил усыплять бездомных собак
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал усыплять бездомных собак, которые попали в приют, но не нашли хозяина.
По его мнению, невостребованных животных необходимо умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями.
- Собака – это хищное животное, что у нее на уме, мы не знаем... Ни одного животного на улице быть не должно, – цитирует «Федерал пресс» слова Онищенко.
В феврале в Дагестане стая собак разорвала школьницу. Девятилетняя девочка была обнаружена на обочине дороги и доставлена в больницу, но от полученных ранений скончалась.
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