Онищенко предлагает запретить рекламу безалкогольного пива на телевидении

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко настаивает на запрете рекламы безалкогольного пива на телевидении. Показываемые сюжеты воспринимаются потребителями как продвижение алкогольного напитка.

"Что происходит? Какое-то белое пятнышко в нижнем или в верхнем углу, где написано "ноль процентов алкоголя", но идет реклама конкретных марок пива. Как классик-то наш говорил? По форме все правильно, а по существу — издевательство", — заявил Онищенко.

Бывший главный санитарный врач России сравнил рекламу безалкогольного пива с появлением табака и алкоголя в фильмах.

Он также напомнил, что Россия производит в год 80 миллионов литров пива и это, по его мнению, «накладывается на тяжелый алкоголь», сообщает РИА Новости.