Онищенко перестал быть помощником Медведева
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности помощника Геннадия Онищенко. Решение связано с его избранием в Госдуму.
– Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, – говорится в распоряжении премьер-министра. Накануне стало известно, что в парламенте Онищенко станет первым заместителем руководителя комитета Госдумы по образованию и науке, сообщает РИА "Новости".
Геннадий Онищенко работал помощником премьера с 2013 года. До этого с 1996 по 2013 год Онищенко работал главным санитарным врачом РФ.
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