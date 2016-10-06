Онищенко перестал быть помощником Медведева

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил от должности помощника Геннадия Онищенко. Решение связано с его избранием в Госдуму.

– Освободить Онищенко Геннадия Григорьевича от должности помощника председателя правительства РФ Медведева Дмитрия Анатольевича по его просьбе в связи с избранием депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ седьмого созыва, – говорится в распоряжении премьер-министра. Накануне стало известно, что в парламенте Онищенко станет первым заместителем руководителя комитета Госдумы по образованию и науке, сообщает РИА "Новости".

Геннадий Онищенко работал помощником премьера с 2013 года. До этого с 1996 по 2013 год Онищенко работал главным санитарным врачом РФ.