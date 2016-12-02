Онищенко обвинил Порошенко во взятках депутатам Рады за продвижение его инициатив

Депутат Верховной рады Александр Онищенко, покинувший Украину и передавший правоохранительным органам США материалы, компрометирующие главу государства Петра Порошенко, заявил, что украинский лидер неоднократно давал взятки депутатам за продвижение своих инициатив в парламенте.

- Деньги передавал Порошенко у себя в администрации президента, непосредственно этим занимался начальник его охраны Федоров. Ему только приносили отчеты, сколько депутатов, какие голосования, — цитирует РИА «Новости» выступление Онищенко в интервью программе «60 минут» телеканала «Россия-1».

По словам народного избранника, президентство Порошенко началось с того, что он организовал активную войну для понижения рейтинга бывшего премьер-министра Арсения Яценюка.

- Далее ему было необходимо назначить своего генерального прокурора, своего председателя СБУ, создавать законопроекты, необходимые, чтобы укреплять его власть. Я был одним из участников платежей при голосовании, переговорщиков для принятия тех законопроектов, которые необходимы были Порошенко, — заявил Онищенко.

Депутат Рады признался также, что лично «руководил войной» против Яценюка, которая была необходима Порошенко, чтобы назначить своего председателя правительства.

Как заявил Онищенко, взятки давались, чтобы продвинуть решения о снятии и назначении генпрокурора, снятии руководителя Службы безопасности Валентина Наливайченко, продвижении законопроектов по судебной реформе.

- Все эти законопроекты не добирали порядка 70-80 голосов, которые необходимо было докупать, — уточнил Онищенко.

По словам депутата, переговоры обычно велись с фракциями, а деньги затем распределялись между депутатами, но бывали и случаи подкупа отдельных законодателей. Причем, по данным Онищенко, на подкуп шли даже те деньги, которые выделялись по линии Международного валютного фонда.

Бывший соратник Порошенко поведал также о том, что когда он улетел в Лондон, на него вышли спецслужбы США, проявившие интерес к озвученной ранее информации. Узнав об этом, президент Украины пытался договориться с Онищенко о молчании.

Как утверждает Онищенко, преследования украинского бизнесмена Рината Ахметова прекратились, когда тот заплатил Порошенко. Аналогичная ситуация произошла с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским.

Ранее Онищенко заявил, что записывал все свои приватные беседы с Порошенко на встроенный в часы диктофон, а также располагает оригиналами многих документов. По словам депутата, сделанные им записи разговоров развеют все сомнения относительно «любви» Порошенко к своей родине и народу.