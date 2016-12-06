Онищенко назвал Порошенко главным коррупционером на Украине

Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко заявил, что за всей коррупцией на Украине стоит ее президент Петр Порошенко. Все важные вопросы решаются им с помощью денег.

«Порошенко на данный момент получил контроль над всеми государственными компаниями. Это его самый большой бизнес. Руководители назначаются из круга доверенных лиц, деньги отмываются через частные компании, которым выдаются контракты», - рассказал Онищенко в интервью RT.

По его словам, Порошенко скупает голоса депутатов для принятия нужных ему решений, дает взятки для усиления своих позиций.

Онищенко также заявил, что большая часть денег, полученных Киевом от МВФ была потрачена на военные действия на Донбассе. Президент Украины заинтересован в их продолжении, поскольку все связанные с войной контракты выполняются компаниями, близкими к Порошенко. «Для них это бизнес», - пояснил экс-парламентарий.

Сам Онищенко находится в бегах. На родине ему предъявлены обвинения в госизмене и крупных хищениях. Ранее он говорил, что передал компромат на Порошенко американским спецслужбам.