Омскую область поразила инфекционная болезнь лошадей
Сразу в пяти населенных пунктах Омской области введен карантин из-за заболевания лошадей.
В частности, карантин по лептоспирозу в поселке Конезаводской Марьяновского района и в деревнях Маломогильное и Канаковка, а в поселках Центрально-Любинский и Веселая Поляна Любинского района - по инфекционной анемии лошадей.
Карантин продлится до 15 июня.
Специалисты отмечают, что обе болезни лошадей не опасны для человека. Но если лептоспироз поддается лечению у лошадей, то при инфекционной анемии все животные сдаются на убой, сообщает ТАСС.
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