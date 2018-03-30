Омскую область поразила инфекционная болезнь лошадей

Сразу в пяти населенных пунктах Омской области введен карантин из-за заболевания лошадей.

В частности, карантин по лептоспирозу в поселке Конезаводской Марьяновского района и в деревнях Маломогильное и Канаковка, а в поселках Центрально-Любинский и Веселая Поляна Любинского района - по инфекционной анемии лошадей.

Карантин продлится до 15 июня.

Специалисты отмечают, что обе болезни лошадей не опасны для человека. Но если лептоспироз поддается лечению у лошадей, то при инфекционной анемии все животные сдаются на убой, сообщает ТАСС.

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