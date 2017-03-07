Омску не хватило средств на поддержание Вечного огня
В омском парке Победы, несмотря на обещания губернатора, погашен Вечный огонь. На его поддержании у администрации города не хватило денег.
В департаменте городского хозяйства «Омск-информу» рассказали, что Вечный огонь будет зажигаться периодически – в Дни воинской славы. В общей сложности он будет гореть только 17 дней в году.
Соответствующее решение было принято главой департамента и первый заместитель мэра Сергеем Фроловым. С градоначальником Вячеславом Двораковским оно не согласовывалось.
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