В омской полиции опровергли массовую драку среди правоохранителей

В МВД по Омской области опровергли сообщения СМИ о том, что в селе Куликово произошла массовая драка полицейских.

В ходе служебной проверки установлено, что 15 октября бывший сотрудник полиции праздновал с друзьями и родственниками выход на пенсию в сельской столовой. При этом на праздники было 20 человек, в том числе, трое действующих сотрудников органов внутренних дел. Информацию о конфликте не подтвердили со стороны руководства столовой. Они также опровергли факт приезда сотрудников патрульно-постовой службы на место праздника.

О массовой драке полицейских в субботу сообщило издание «Омск-информ». Журналисты утверждали, что дарились 60 полицейских.