В Омской области произошла массовая драка полицейских
Полиция Омской области проводит проверку по факту публикаций в СМИ, где появилась информация о драке с участием полицейских.
Ранее сайт «Омск-информ» сообщал, что во время празднования дня рождения сотрудника полиции в Калачинском районе Омской области конфликт между группой его коллег перешел в драку.
Драка была масштабной. На место происшествия приехали другие сотрудники полиции и начальник Калачинского отдела Михаил Чемоданов.
В результате в столовой, где на торжество собрались около 60 стражей порядка, были испорчены мебель и посуда.
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