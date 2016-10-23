В Омской области произошла массовая драка полицейских

Полиция Омской области проводит проверку по факту публикаций в СМИ, где появилась информация о драке с участием полицейских.

Ранее сайт «Омск-информ» сообщал, что во время празднования дня рождения сотрудника полиции в Калачинском районе Омской области конфликт между группой его коллег перешел в драку.

Драка была масштабной. На место происшествия приехали другие сотрудники полиции и начальник Калачинского отдела Михаил Чемоданов.

В результате в столовой, где на торжество собрались около 60 стражей порядка, были испорчены мебель и посуда.