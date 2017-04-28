В Омской области крестным ходом изгоняли крыс

Жители поселка Большие Уки в Омской области провели крестный ход для изгнания крыс и прекращения паводка.

В районе Большие Уки есть две большие проблемы. Первая - паводок, который из года в год топит подворья и дома. А теперь добавилась крысы, нашествие которых переживают местные жители.

Борьба с последствиями истощает бюджет, а чтобы справиться со стихией и вредителями, сельчане решили попросить помощи не у властей, а у Бога, отмечает «Комсомольская правда».

Крестный ход разделился на две части: верующие двигались по реке на лодках с иконой Казанской Божией Матери.

Остальные участники с чудотворной иконой Божией Матери - Абалацкой с песнопениями и молитвами направились пешком из поселка Аев по Ильинке к местному храму. Крестный ход соединился около церкви с молитвой Заклинания святому мученику Трифону.