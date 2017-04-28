В Омской области крестным ходом изгоняли крыс

Жители поселка Большие Уки в Омской области провели крестный ход для изгнания крыс и прекращения паводка.

В районе Большие Уки есть две большие проблемы. Первая - паводок, который из года в год топит подворья и дома. А теперь добавилась крысы, нашествие которых переживают местные жители.

Борьба с последствиями истощает бюджет, а чтобы справиться со стихией и вредителями, сельчане решили попросить помощи не у властей, а у Бога, отмечает «Комсомольская правда».

Крестный ход разделился на две части: верующие двигались по реке на лодках с иконой Казанской Божией Матери.

Остальные участники с чудотворной иконой Божией Матери - Абалацкой с песнопениями и молитвами направились пешком из поселка Аев по Ильинке к местному храму. Крестный ход соединился около церкви с молитвой Заклинания святому мученику Трифону.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость На Марсе будут изготавливать кирпичи

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО