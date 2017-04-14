В Омске вышедший на свободу насильник через месяц напал на ребенка
Вышедший на свободу мужчина, отбывавший наказание за преступление против половой неприкосновенности, напал на 9-летнюю девочку.
Инцидент произошел в Омске около одной из школ.
В течение суток его личность была установлена, и мужчина был задержан. Им оказался 42-летний житель города Калачинска Омской области, ранее судимый за подобное же преступление.
В настоящее время с подозреваемым работают следователи, подготовлено ходатайство о его аресте, сообщает РИА Новости.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста» и «насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».
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