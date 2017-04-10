В Омске от укола лидокаина скончался ребенок

По предварительным данным, 10-летняя девочка скончалась от аллергической реакции после укола анестетика лидокаина в детской клинической городской больнице Омска.

В конце марта девочка впала в кому из- за сильной аллергической реакции на лекарство во время лечения в нефрологическом отделении больницы.

8 апреля девочка умерла.

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которые, вероятно, не проверили возможность возникновения аллергической реакции у пациента.

Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», передает ТАСС.