В Омске от укола лидокаина скончался ребенок
По предварительным данным, 10-летняя девочка скончалась от аллергической реакции после укола анестетика лидокаина в детской клинической городской больнице Омска.
В конце марта девочка впала в кому из- за сильной аллергической реакции на лекарство во время лечения в нефрологическом отделении больницы.
8 апреля девочка умерла.
Следственные органы возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка, которые, вероятно, не проверили возможность возникновения аллергической реакции у пациента.
Дело возбуждено по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», передает ТАСС.
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