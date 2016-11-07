В Омске школьник умер после турнира по баскетболу

Во время награждения победителей турнира по баскетболу, проходившего в Красноярской средней общеобразовательной школе Омского района, умер 16-летний подросток, сообщается на сайте регионального следственного управления СК.

По данным СК, школьнику стало плохо во время церемонии награждения, но, несмотря на усилия медиков, подросток скончался.

По предварительным данным, причиной смерти стало заболевание сердца. Ранее школьник обращался в медицинское учреждение с жалобами на работу сердца, сообщает «РИА Новости».