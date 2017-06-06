В Омске предложили легализовать проституцию
В городской совет Омска поступило предложение от одного из общественных деятелей о легализации проституции.
По словам автора инициативы, в сфере интим услуг в Омске заняты примерно две тысячи женщин, а по всей стране – порядка трех миллионов. Незаконные доходы составляют миллиарды рублей. Легализация подобной деятельности и обложение ее налогом привлечет в бюджет дополнительные средства, полагает общественник.
Эти деньги могут быть направлены на возведение образовательных учреждений и ремонт дорог, добавил авто идеи.
Поддержки у местных законодателей инициатива не нашла, сообщает Nation News.
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