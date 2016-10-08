В Омске нашли скелет древнего мамонта
Сотрудники "Омскводоканала" при ремонте водопровода нашли части скелета мамонта. Об этом сообщила заведующая отделом природы Омского историко-краеведческого музея Вероника Никонова.
Фрагменты черепа, позвонки, челюсти, ребра, лучевая и локтевая кости животного уже доставлены в музей. Ремонт водопровода, рядом с которым нашли кости, приостановлен.
В Омской области крупные скопления костей мамонта были найдены дважды – в 1920 и 2001 годах, сообщает ТАСС.
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